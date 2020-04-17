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17 апреля • обновлено в 13:05
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В Харькове школьники трогательно поздравили с Пасхой воинов ВСУ: видео

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Ученики харьковской школы №26 трогательно поздравили воинов ВСУ с Пасхой и объявили о своей ежегодной благотворительной акции для поддержки защитников, которые несут службу на Донбассе.

Видео с трогательным обращением детей появилось на странице блога "Позывной Колым" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 2014 году в наш дом пришла война. Храбрые и мужественные мужчины и женщины стали на защиту нашей Родины. А мы, ученики 26 школы города Харьков, продолжаем проводить благотворительную акцию "С Пасхой". К сожалению, война продолжается, а значит и продолжается наша акция. И никакая самоизоляция и карантин не помешают нам", – сказал один из школьников.

Школьники поздравили воинов ВСУ с Пасхой

Школьники поздравили воинов ВСУ с Пасхой

Скриншот видео

После этого дети сфотографировались с рисунками и пожеланиями для воинов ВСУ и посвятили им трогательный стих.

Ниже публикуем его полный текст в оригинале.

Живи Україно, живи!

Для сили, для правди, для волі.

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі.

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою.

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

Как сообщал OBOZREVATEL, поскольку многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой, им доставили туда 3 тысячи пасок. Так Героям решили напомнить о доме и поддержать боевой дух.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Пасха
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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