Ученики харьковской школы №26 трогательно поздравили воинов ВСУ с Пасхой и объявили о своей ежегодной благотворительной акции для поддержки защитников, которые несут службу на Донбассе.
Видео с трогательным обращением детей появилось на странице блога "Позывной Колым" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В 2014 году в наш дом пришла война. Храбрые и мужественные мужчины и женщины стали на защиту нашей Родины. А мы, ученики 26 школы города Харьков, продолжаем проводить благотворительную акцию "С Пасхой". К сожалению, война продолжается, а значит и продолжается наша акция. И никакая самоизоляция и карантин не помешают нам", – сказал один из школьников.
Школьники поздравили воинов ВСУ с Пасхой
Скриншот видео
После этого дети сфотографировались с рисунками и пожеланиями для воинов ВСУ и посвятили им трогательный стих.
Ниже публикуем его полный текст в оригинале.
Живи Україно, живи!
Для сили, для правди, для волі.
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі.
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою.
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
Харківські школярі привітали українських воїнів з Великоднем!!!— Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) April 16, 2020
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/IOtM1500MO
Как сообщал OBOZREVATEL, поскольку многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой, им доставили туда 3 тысячи пасок. Так Героям решили напомнить о доме и поддержать боевой дух.
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