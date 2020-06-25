В Харькове решили заменить интернами врачей диспансера, устроивших бунт против больных COVID-19

В Харьковской облгосадминистрации изучают возможность увольнения сотрудников диспансера радиационной защиты, отказавшихся работать с больными коронавирусом (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает официальный сайт Харьковской ОГА, об этом говорилось на совещании у главы ОГА Алексея Кучера. И.о. директора диспансера Ирина Пирогова рассказала, что за последнюю неделю уволилось 15 сотрудников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все остальные просто написали отказ от работы, они не увольнялись. Это люди разного возраста. Пару человек пенсионного возраста, остальные в основном нет. Они объясняют это страхом за себя и за свою семью – страхом инфицирования", – сказала она.

Заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук отметил, что до последнего момента персонал говорил, что будет работать, но как только поступил первый больной, они начали писать заявления.

"И бОльшая часть не увольняется, а пишут, что они отказываются работать с этой категорией пациентов. Это поставило нас в несколько тупиковую ситуацию. Мы не понимаем, можем мы уволить этих людей или нет. Сейчас работаем с профсоюзами и юристами, чтобы получить разъяснения... люди находятся на рабочем месте, но функциональных обязанностей не выполняют. Просто отказываются предоставлять помощь этим пациентам", – подчеркнул он.

В свою очередь, Кучер заявил, что в такой ситуации крайне нужны медицинские работники.

"И мы просим вас подключить интернов, преподавательский состав, имеющий возможность практиковать, потому что это необходимо", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: