В Харькове провели масштабный протест против карантина. Фото

Таша Адамович Общество 13:01, 6.11.2020 Обновлено: 13:16, 6.11.2020

В Харькове работники общественного питания протестовали против введения ограничительных мер из-за COVID-19.

Об акции с места события 6 ноября сообщило "Суспільне Харків". Протестующие передали свои требования представителям Харьковской ОГА.

Работники сферы общественного питания вышли на площадь Свободы с плакатами "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другими.

Они требовали создания рабочей группы с органами власти по поиску компромиссного решения в работе заведений общественного питания на карантине.

Одним из требований протестующие назвали предоставление возможности выбирать время работы по формату заведения при условии строгого соблюдения норм карантинной безопасности.

Также протестующие требовали снижения налоговой нагрузки в период карантина для малого бизнеса.

Протестующие выдвинули свои требования к власти
suspilne.media
Они не знают, как выживать во время карантина
suspilne.media
Участники направили свои требования в ОГА
suspilne.media
Люди боятся остаться без работы
suspilne.media
Для многих работа – единственный источник доходов
suspilne.media
Люди требуют компромиссного решения от власти
suspilne.media
Они ищут пути решения проблемы
suspilne.media
Без работы выжить невозможно
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У многих есть кредиты
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К протестующим из ОГА никто не вышел
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Протест у Харкові 6 ноября
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Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Верховная Рада должна работать на опережение и предотвратить "сюрпризы" от правительства, иначе украинцев могут ждать коллапс и массовые протесты, как это происходит в Европе. Об этом заявили в партии "Голос".

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