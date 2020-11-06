В Харькове провели масштабный протест против карантина. Фото

В Харькове работники общественного питания протестовали против введения ограничительных мер из-за COVID-19.

Об акции с места события 6 ноября сообщило "Суспільне Харків". Протестующие передали свои требования представителям Харьковской ОГА.

Работники сферы общественного питания вышли на площадь Свободы с плакатами "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другими.

Они требовали создания рабочей группы с органами власти по поиску компромиссного решения в работе заведений общественного питания на карантине.

Одним из требований протестующие назвали предоставление возможности выбирать время работы по формату заведения при условии строгого соблюдения норм карантинной безопасности.

Также протестующие требовали снижения налоговой нагрузки в период карантина для малого бизнеса.

Протестующие выдвинули свои требования к власти suspilne.media

Они не знают, как выживать во время карантина suspilne.media

Участники направили свои требования в ОГА suspilne.media

Люди боятся остаться без работы suspilne.media

Для многих работа – единственный источник доходов suspilne.media

Люди требуют компромиссного решения от власти suspilne.media

Они ищут пути решения проблемы suspilne.media

Без работы выжить невозможно suspilne.media

У многих есть кредиты suspilne.media

К протестующим из ОГА никто не вышел suspilne.media

Протест у Харкові 6 ноября news.24tv.ua

Протест підприємців у Харкові news.24tv.ua

Протест підприємців у Харкові проти карантину news.24tv.ua

Підприємці не згодні з введенням жорстких карантинних заходів news.24tv.ua

Протестувальники взяли із собою навіть домашніх тварин news.24tv.ua

В акції взяли участь більше ніж 400 людей news.24tv.ua

Вони хотіли поспілкуватися з представниками ОДА news.24tv.ua

Люди прийшли з плакатами news.24tv.ua

Акція проходила на площі Свободи news.24tv.ua

Чиновники не схотіли розмовляти з протестувальниками news.24tv.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Верховная Рада должна работать на опережение и предотвратить "сюрпризы" от правительства, иначе украинцев могут ждать коллапс и массовые протесты, как это происходит в Европе. Об этом заявили в партии "Голос".