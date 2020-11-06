В Харькове провели масштабный протест против карантина. Фото

В Харькове работники общественного питания протестовали против введения ограничительных мер из-за COVID-19.

Об акции с места события 6 ноября сообщило "Суспільне Харків". Протестующие передали свои требования представителям Харьковской ОГА.

Работники сферы общественного питания вышли на площадь Свободы с плакатами "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другими.

Они требовали создания рабочей группы с органами власти по поиску компромиссного решения в работе заведений общественного питания на карантине.

Одним из требований протестующие назвали предоставление возможности выбирать время работы по формату заведения при условии строгого соблюдения норм карантинной безопасности.

Также протестующие требовали снижения налоговой нагрузки в период карантина для малого бизнеса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Верховная Рада должна работать на опережение и предотвратить "сюрпризы" от правительства, иначе украинцев могут ждать коллапс и массовые протесты, как это происходит в Европе. Об этом заявили в партии "Голос".