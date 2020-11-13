В Харькове снова протестовали против карантина выходного дня. Фото и видео

Предприниматели Харькова и области 13 ноября продолжили протесты против введения карантина выходного дня.

Сначала несколько сотен местных предпринимателей вышли к зданию Харьковской облгосадминистрации, пишет "Суспільне Новини". После того как из ОГА к протестующим никто не вышел, они переместились к зданию Главного управления полиции Харьковщины, а потом в ближайший сквер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В акции протеста приняли участие около 1,5 тыс. человек – рестораторы, представители кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ, ивент-агентств. По дороге между локациями люди стучали в кастрюли и сигналили из машин.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Напоминаем, медицина финансируется из наших налогов", "Хотим работать", "40% закрыты уже навсегда" и другие.

Люди озвучили два основных требования к власти. Во-первых, они не готовы к карантину выходного дня, поскольку зарабатывают именно в выходные, в будни торговли нет. Во-вторых, предприниматели против обязательного введения кассовых аппаратов.

Люди хотят достучаться до власти suspilne.media

Предприниматели заявили о неготовности остаться без работы suspilne.media

Они требуют компромиссных решений suspilne.media

Предприниматели протестовали против карантина выходного дня suspilne.media

Акция состоялась возле ОГА и областного управления полиции suspilne.media

Протестовали и против введения кассовых аппаратов suspilne.media

Люди напомнили, что медицина финансируется из их налогов suspilne.media

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.