В Харькове пропали тысячи избирательных бюллетеней: полиция открыла дело

В Харькове 20 октября обнаружили недостачу пяти тысяч избирательных бюллетеней. Соответствующее заявление поступило правоохранителям от заместителя главы одной из политических партий.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что недостачу напечатанной избирательной документации заметили при их передаче с книжной фабрики.

"Предварительно установлено, что городской территориальной избирательной комиссией для печати избирательных бюллетеней для выборов Харьковского городского головы и депутатов Харьковского горсовета выбрано книжную фабрику, с которой был заключен договор. При передаче напечатанных бюллетеней обнаружилась их недостача", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы 15 человек. Это, в частности, действующий городской голова Геннадий Кернес, который выдвигается от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер от партии "Слуга народа", депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк от "Блока Юлии Светличной – Вместе" и другие.