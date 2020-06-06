В Харькове при странных обстоятельствах произошло смертельное ДТП. Фото

В Харькове автомобиль легковушка на полной скорости врезалась в УАЗ, в результате чего погиб 61-летний мужчина.

Как сообщается на сайте полиции Харьковской области, авария произошла в субботу, 6 июня, около 4:00 (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Правоохранители установили, что "ВАЗ 211440" врезался в "ТК-U 3909" (УАЗ), который стоял посреди дороги на аварийной сигнализации.

По словам водителя УАЗа, он услышал сильный удар сзади. Когда он вышел, то обнаружил в легковушке 61-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Следователи решают вопрос о квалификации происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове произошло смертельное ДТП с участием машины патрульной полиции и автомобилем Daewoo Lanos, в котором люди сгорели заживо.

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