В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены. Фото

В харьковском магазине "Чудо маркет" посетителям раздают самодельные маски из салфеток.

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Как сообщает "Наш Харьков" в Facebook, такую маску можно получить у охранника бесплатно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Facebook/"Наш Харьков"

Пользователи сети возмутились таким отношением к безопасности покупателей.

"Позор", "Толку от этих салфеток", "Не чихайте! Сдует", – пишут в комментариях.

Однако нашлись и такие, кто похвалил магазин за находчивость.

"Они одноразовые, не нравится – покупайте по 25 грн", "Люди старались, чтобы мы могли зайти купить себе еды", – отмечают они.

Facebook/"Наш Харьков"

Facebook/"Наш Харьков"

Facebook/"Наш Харьков"

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Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудникам "Укрзалізниці" на Полтавщине раздали самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок. Из-за этого разгорелся скандал.

Врач-инфекционист Вадим Терешин рассказал OBOZREVATEL, что такие маски не защитят от коронавируса, их польза – нулевая.

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