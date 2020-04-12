Главная Новости
13 апреля • обновлено в 02:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены. Фото

330
Читать материал на украинском

В харьковском магазине "Чудо маркет" посетителям раздают самодельные маски из салфеток.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает "Наш Харьков" в Facebook, такую маску можно получить у охранника бесплатно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Facebook/"Наш Харьков"

Facebook/"Наш Харьков"

Пользователи сети возмутились таким отношением к безопасности покупателей.

"Позор", "Толку от этих салфеток", "Не чихайте! Сдует", – пишут в комментариях.

Однако нашлись и такие, кто похвалил магазин за находчивость.

"Они одноразовые, не нравится – покупайте по 25 грн", "Люди старались, чтобы мы могли зайти купить себе еды", – отмечают они.

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены

Facebook/"Наш Харьков"

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены

Facebook/"Наш Харьков"

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены

Facebook/"Наш Харьков"

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены

Скрин комментариев

В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток: местные жители возмущены

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудникам "Укрзалізниці" на Полтавщине раздали самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок. Из-за этого разгорелся скандал.

Врач-инфекционист Вадим Терешин рассказал OBOZREVATEL, что такие маски не защитят от коронавируса, их польза – нулевая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги