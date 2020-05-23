В Харькове построят храм высотой в 40 м: заподозрили предвыборную акцию Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал строительство 40-метрового храма Святого Духа УПЦ Московского патриархата. Кроме того, в городе масштабно обновят сквер, где планируется строительство.

Решение городского головы уже назвали предвыборной провокацией, пишет "Хмарочос". Конфликт возник между мэрией и активистами, которые хотят защитить зеленую зону, а также между УПЦ МП и Единой поместной православной церковью – их "обделили".

Главным меценатом строительства является Александр Харченко – директор "Жилстрой-1" и почетный гражданин Харькова. Его строительная организация построила почти все новые храмы МП в Харьковской области. По его словам, там возвели 26 храмов за 25 лет.

В Харькове построят храм Пресс-служба городского совета Харькова

Новый храм займет площадь 10х10 кв. метров и будет достигать 40 метров высоту. Это приблизительная высота 13-этажного дома. Его возведут между Московским проспектом и улицей Броненосца Потемкина. На территории вокруг будущего храма уже появился строительный забор.

До сих пор неизвестно, каким образом к зданию планируется проводить канализацию, водопровод и электрику. В сквере, который появился в середине 1960-х годов, коммуникаций сейчас нет.

Бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий и его брат Павел начали работать над проэктом с начала года и столкнулись с некоторыми сложностями. Так как на территории сквера хотят обустроить новые аллеи, установить детские комплексы и спортивную зону с футбольными и баскетбольными площадками, они пока не знают, как связать это все в единый архитектурный ансамбль.

Харьковский митрополит УПЦ МП Онуфрий освятил площадку под строительство храма Пресс-служба городского совета Харькова

Сроки выполнения работы неизвестны. Отмечается, что Кернес хотел успеть завершить строительство до выборов, но открытие храма перенесли на лето 2021 года. Архитектор Павель Чечельницкий сообщил, что храм построят из кирпича, затем будут штукатурить. Поскольку кирпич будет оседать, штукатурка будет осыпаться, и люди "начнут говорить, что архитекторы и строители плохо сделали".

Местные жители обратились к харьковской ОО "Зеленый фронт" с просьбой защитить зеленую зону. Они рассказали, что столкнулись с неудобствами из-за начала строительства. Координатор общественного движения Ирина Гончарова считает, что такую ​​деятельность городского головы можно считать своеобразной предвыборной провокацией.

Место строительства оградили забором Kharkiv Today

"Там сейчас уже очень нездоровая ситуация. Жители говорят, что это единственное зеленое место, тихое, где они могут отдохнуть. В районе есть еще один сквер, но там больше громкое и проходное место", – сообщила координатор.

Не обошлось и без конфликта между УПЦ МП и Единой поместной церковью Украины. Московский патриархат бесплатно получил этот участок. При этом в прошлом году представители ПЦУ получили отказ на свое обращение к городскому голове с просьбой выделить им участок для строительства храма в районе площади Защитников. В результате участок возле универмага "Харьков" приобрели за деньги мецената, однако на строительство храма денег уже не осталось.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в горсовете Харькова проводятся обыски по факту завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

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