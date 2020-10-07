На Харьковщине после скандальных концертов почти 700 человек за сутки заболели COVID-19

Карина Бондаренко Общество 09:11, 7.10.2020 Обновлено: 10:07, 7.10.2020

Коронавирусом в Харьковской области за прошедшие сутки, 6 октября, заразились рекордное количество человек – 685.

Всего COVID-19 в регионе инфицированы уже 22 136 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга уточнил, что в Харькове зарегистрировали 509 новых больных.

Отметим, что вспышка заболеваемости произошла после скандальных концертов Ольги Поляковой и Ирины Билык, которые организовали органы местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Степанов раскритиковал концерт Поляковой и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 в сутки. После чего украинская певица Ирина Билык дала еще один концерт в городе.

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