В Харькове после операции на носу умер 24-летний парень: разгорелся скандал

В Харькове после неудачной операции на носу скончался 24-летний Юрий Столяр. Операцию по исправлению искривленной носовой перегородки проводили в районной больнице поселка Новая Водолага.

Однако после возникновения осложнения мужчину в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную больницу, пишут "Факты".

"Юру уверяли, что это несложная операция, которая у подавляющего большинства пациентов проходит без осложнений. Юра пошел на эту операцию по показаниям – из-за искривленной носовой перегородки ему было тяжело дышать. Консервативные методы лечения оказались малоэффективными, и врач посоветовал операцию", – рассказал двоюродный брат Юрия Александр.

После смерти пациента врачи районной больницы сказали, что во время операции у Столяра случился разрыв аневризмы сосуда головного мозга.

"В Новой Водолаге толком не смогли ничего объяснить. Сказали, что, вероятнее всего, во время операции у Юры произошло кровоизлияние в мозг… Провели обследование и сообщили, что во время операции у Юры разорвалась аневризма головного мозга…Сам Юра, кроме проблем с носовой перегородкой, жаловался на головные боли. Говорил о них врачам, но так как ему было всего 24 года, этому никто не придал особого значения", – вспоминал Александр.

Отмечается, что Столяр впал в кому еще до перевода в харьковскую больницу, где он и умер, не приходя в сознание.

По словам Александра, из-за смерти брата он намерен обращаться по поводу произошедшего в правоохранительные органы.

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