В Харькове полиция вывела из метро пассажира без маски. Фото и видео

В харьковском метро 28 октября сотрудники полиции проводили рейд, во время которого они проверяли у людей наличие защитных масок.

Как сообщается в Telegram-канале Perepichka News, одного из них вывели из вагона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что тех, у кого маски были на подбородке, просили надеть их.

"Сегодня в Харькове полицейские проводили рейд в метро на предмет безмасочников. Тех, у кого маска была на подбородке, вежливо просили ее надеть, а тем, у кого ее вообще не было, повезло меньше: их выводили из транспорта", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове ночные клубы "Галактика" и "Панорама" проигнорировали карантинные ограничения.

Напомним, что с 26 октября город находится в "красной" карантинной зоне.