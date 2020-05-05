В Харькове полицейский обозвал покупателя из-за маски. Видео

Марина Лисничук Общество 18:55, 5.05.2020 Обновлено: 00:01, 6.05.2020

В Харькове полицейский оскорбил посетителя магазина, который сделал ему замечание за неправильно надетую маску.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Teza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что харьковский патрульный зашел в маркет на одной из автомобильных заправок в маске, которая только частично прикрывала лицо. Мужчина, снимавший видео, указал ему на это, на что в ответ полицейский сказал: "Ты идиот".

После патрульный вышел из магазина и сел в автомобиль к своим коллегам, на лицах которых вообще не было защитных масок.

"Копам – все, а тебе – закон", – комментируют авторы Telegram-канала.

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Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой избили подполковника полиции, который сделал замечание компании молодых людей, находившихся возле магазина без масок.

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