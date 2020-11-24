В Харькове СБУ задержала снайпера-разведчика "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", воевавшего против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Житель Харькова в 2015 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова", сообщила пресс-служба СБУ. Позже боевик перевелся в разведывательную роту (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Далее мужчина прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчика-снайпера".

С августа 2015 года до июля 2016-го выполнял задания вдоль линии соприкосновения в составе диверсионных групп. Также вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ в районе города Золотое Луганской области.

Уволившись со "службы", злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Экс-боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины – "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях".

В Харькове задержали экс-боевика "ЛНР" ssu.gov.ua

Несколько лет он прятался от правоохранителей ssu.gov.ua

Экс-боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений ssu.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что СБУ разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", причастного к преследованию украинцев на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Он работал так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР". Находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключении украинских граждан.