В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект": как теперь называется

Ольга Липич Общество 13:58, 12.08.2020 Обновлено: 14:30, 12.08.2020

В Харькове завершили основные работы по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".

Об этом в среду, 12 августа, сообщили в КП "Харьковский метрополитен". Отмечается, что соответствующее решение горсовет принял еще в октябре 2019 года. Сейчас завершены работы по переименованию.

"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", – сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.

Станция "Турбоатом" находится на красной, Холодногорско-заводской ветке метро на Московском проспекте. Переименована в честь одноименного машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий города.

Местные СМИ сообщают, что указатели на станции и озвучивание в поездах также заменили.

Фото: ХС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

  • Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.

  • 20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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