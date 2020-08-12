В Харькове завершили основные работы по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".

Об этом в среду, 12 августа, сообщили в КП "Харьковский метрополитен". Отмечается, что соответствующее решение горсовет принял еще в октябре 2019 года. Сейчас завершены работы по переименованию.

"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", – сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.

Станция "Турбоатом" находится на красной, Холодногорско-заводской ветке метро на Московском проспекте. Переименована в честь одноименного машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий города.

Местные СМИ сообщают, что указатели на станции и озвучивание в поездах также заменили.

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект": как теперь называется Фото: ХС

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