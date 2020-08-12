В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект".
В Харькове завершили основные работы по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".
Об этом в среду, 12 августа, сообщили в КП "Харьковский метрополитен". Отмечается, что соответствующее решение горсовет принял еще в октябре 2019 года. Сейчас завершены работы по переименованию.
"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", – сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.
Станция "Турбоатом" находится на красной, Холодногорско-заводской ветке метро на Московском проспекте. Переименована в честь одноименного машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий города.
Местные СМИ сообщают, что указатели на станции и озвучивание в поездах также заменили.
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект": как теперь называется Фото: ХС
Как сообщал OBOZREVATEL:
Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.
Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".
8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.
20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.