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28 февраля • обновлено в 19:07
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В Харькове переименовали проспект Жукова: Институт нацпамяти обратился в полицию

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В Институте национальной памяти Украины заявили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное производство из-за переименования харьковского проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал главный специалист Института национальной памяти Украины Богдан Короленко. Он пояснил, что, в первую очередь, это решение не отвечает действующему законодательству, поскольку в законе четко сказано, что давать объектам имена лиц, которые занимали руководящие должности в компартии СССР, нельзя, а Жуков – среди них.

"Рассказы местного горсовета, что таким образом они чествуют победу над нацизмом во Второй мировой войне, не отвечают действительности. Потому что Григоренко – тоже участник Второй мировой, к тому же боевой генерал и известный правозащитник. Он отстаивал права крымских татар, депортированных в 1944 году сталинским режимом. Крымские татары считают Григоренко своим национальным героем. Но горсовет Харькова всеми этими фактами пренебрег", – подчеркнул собеседник.

В Харькове переименовали проспект Жукова: Институт нацпамяти обратился в полицию

Также Короленко рассказал, что Институт национальной памяти готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное дело. В учреждении хотят привлечь к ответственности всех должностных лиц горсовета, которые причастны к такому решению. Также Институт будет обращаться в СБУ

Короленко добавил, что такими действиями горсовет Харькова подыгрывает российской пропаганде.

"На Жукове строится вся эта мифология "великой победы" СССР. В горсовете Харькова знали, что нарушают закон – мы их предупреждали. Эта ситуация не является двузначной. Тут все предельно ясно", – сказал Короленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

  • Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.

  • 20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Автор
Глеб Иванов
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Юг Руси
Юг Руси
Hиxepace, истерика!)))))))))
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Червоний Данило
Червоний Данило
жуков, обычный красный питор! он посылал на верную гибель советских солдатов, а потом еще и cyчapа убивал наших одесситов! знайте это все!
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Молодцы. Гнать Новую Санжарию с Украины!
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