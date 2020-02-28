В Институте национальной памяти Украины заявили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное производство из-за переименования харьковского проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал главный специалист Института национальной памяти Украины Богдан Короленко. Он пояснил, что, в первую очередь, это решение не отвечает действующему законодательству, поскольку в законе четко сказано, что давать объектам имена лиц, которые занимали руководящие должности в компартии СССР, нельзя, а Жуков – среди них.

"Рассказы местного горсовета, что таким образом они чествуют победу над нацизмом во Второй мировой войне, не отвечают действительности. Потому что Григоренко – тоже участник Второй мировой, к тому же боевой генерал и известный правозащитник. Он отстаивал права крымских татар, депортированных в 1944 году сталинским режимом. Крымские татары считают Григоренко своим национальным героем. Но горсовет Харькова всеми этими фактами пренебрег", – подчеркнул собеседник.

Также Короленко рассказал, что Институт национальной памяти готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное дело. В учреждении хотят привлечь к ответственности всех должностных лиц горсовета, которые причастны к такому решению. Также Институт будет обращаться в СБУ

Короленко добавил, что такими действиями горсовет Харькова подыгрывает российской пропаганде.

"На Жукове строится вся эта мифология "великой победы" СССР. В горсовете Харькова знали, что нарушают закон – мы их предупреждали. Эта ситуация не является двузначной. Тут все предельно ясно", – сказал Короленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.

20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Новый глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что учителей в Харькове заставляли голосовать за переименование проспекта.

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