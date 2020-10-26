В Харькове перед теризбиркомом собрались огромные очереди. Фото и видео

В Харькове 26 октября возле территориального избиркома собрались огромные очереди.

Соответствующие фото и видео опубликовали в соцсети сразу несколько местных Telegram-каналов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Харькове огромные очереди на сдачу документации в теризбирком. Окружные комиссии отправляют назад на участки. Говорят, ждать придется не менее 10-15 часов", – говорится в Telegram-канале "Сегодня".

В связи с таким скоплением народа в Telegram-канале "Труха Харьков" выразили опасение по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции.

"Вот такие сейчас очереди в комиссиях для сдачи голосов. Ждем новые антирекорды?" – подчеркнули в сообщении.

Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)" заявил, что в помещении теризбиркома сложилась нездоровая обстановка.

"Люди тут с поздней ночи, в помещении дышать нечем, дистанция, естественно, не соблюдается, люди устали, кто-то спит прямо на месте. В помещении резкий запах корвалола", – говорится в публикации.

На сегодня Харьковская область является лидером Украины по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №4234, который предусматривает отмену второго тура местных выборов из-за карантина. Инициатором документа стала народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.

После чего в партии "Слуга народа" заявили, что не намерены "срывать" второй тур местных выборов – 2020 в связи с пандемией COVID-19. Зарегистрированный "слугой" Грищенко проект постановления, который может отменить второй тур, пресс-служба партии прокомментировала на своем Telegram-канале 21 октября.

В СН подчеркнули, что эта инициатива является "личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии".

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