В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ. Фото
В Харькове на доме напротив консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.
Харьковчанин Эдуард Рубин опубликовал в Facebook процесс создания патриотичного мурала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На огромном изображении в несколько этажей рыцарь на коне целит копьем в змея с двумя головами, увенчанными коронами (отсылка к святому Георгию-Змееборцу).
Над головой рыцаря написано "Помним – побеждаем!", а рядом с надписью – эмблема Департамента контрразведки СБУ. На ней изображен орел, который держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также девиз на латыни Aquila non captat muscas (Орел мух не ловит).
Рубин отметил, что мурал находится "на правильном месте".
Как сообщал OBOZREVATEL, воин Вооруженных сил Украины с позывным "Дикий Мичман" нарисовал яркий патриотический мурал на одной из стен в промышленной зоне прифронтовой Авдеевки.