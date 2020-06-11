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11 июня • обновлено в 11:54
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В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ. Фото

3.5т
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В Харькове на доме напротив консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.

Харьковчанин Эдуард Рубин опубликовал в Facebook процесс создания патриотичного мурала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новый мурал "смотрит" на российское консульство

Новый мурал "смотрит" на российское консульство

На огромном изображении в несколько этажей рыцарь на коне целит копьем в змея с двумя головами, увенчанными коронами (отсылка к святому Георгию-Змееборцу).

Над головой рыцаря написано "Помним – побеждаем!", а рядом с надписью – эмблема Департамента контрразведки СБУ. На ней изображен орел, который держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также девиз на латыни Aquila non captat muscas (Орел мух не ловит).

Рубин отметил, что мурал находится "на правильном месте".

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

Facebook Эдуарда Рубина

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

Facebook Эдуарда Рубина

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

Facebook Эдуарда Рубина

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

Facebook Эдуарда Рубина

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Вооруженных сил Украины с позывным "Дикий Мичман" нарисовал яркий патриотический мурал на одной из стен в промышленной зоне прифронтовой Авдеевки.

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Место
Украина Харьков
Теги
Служба безопасности Украины Мурал
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