В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ. Фото

В Харькове на доме напротив консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.

Харьковчанин Эдуард Рубин опубликовал в Facebook процесс создания патриотичного мурала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новый мурал "смотрит" на российское консульство

На огромном изображении в несколько этажей рыцарь на коне целит копьем в змея с двумя головами, увенчанными коронами (отсылка к святому Георгию-Змееборцу).

Над головой рыцаря написано "Помним – побеждаем!", а рядом с надписью – эмблема Департамента контрразведки СБУ. На ней изображен орел, который держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также девиз на латыни Aquila non captat muscas (Орел мух не ловит).

Рубин отметил, что мурал находится "на правильном месте".

Facebook Эдуарда Рубина

Facebook Эдуарда Рубина

Facebook Эдуарда Рубина

Facebook Эдуарда Рубина

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Вооруженных сил Украины с позывным "Дикий Мичман" нарисовал яркий патриотический мурал на одной из стен в промышленной зоне прифронтовой Авдеевки.

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