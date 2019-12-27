В Харькове открыли производство против главы ОГА и прокурора: в чем дело

В Харькове открыли уголовное производство против главы областной администрации Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова из-за "злоупотребления служебным положением".

Как сообщает издание "Судебный репортер", заявление было подано 2 декабря заместителем директора Департамента капитального строительства Харьковской ОГА в Государственное бюро расследований.

Он заявил, что стал свидетелем проникновения в служебное помещение неизвестных, которые отказались представиться и не предоставили никаких документов.

"Адвокат заявителя вызвала полицию, которая установила, что в помещении находился работник Харьковской областной прокуратуры Коновалюк Д.С., который отметил, что находится в помещении по согласованию с председателем Харьковской ОГА Кучером", – пишет издание.

Против Кучеренко и Фильчаков открыли уголовное производство

По требованию адвокатов работник прокуратуры не предоставил никаких документов на разрешение проведения следственных действий.

Заявитель отмечал, что после смены руководящего состава Харьковской прокуратуры и назначения Фильчаков и Кучера, "с целью внепроцессуального сбора информации, находящейся в ведении Департамента капитального строительства облгосадминистрации и с целью давления на персонал Департамента, было возбуждено ряд искусственных уголовных производств".

Вместе с тем Коновалюк заявил, что в производстве прокуратуры находится ряд уголовных производств касающихся Департамента капитального строительства Харьковской ОГА и осуществления такого проникновения ему поручено Фильчаковым, якобы по согласованию с Кучером.

"На вопрос адвокатов, которые приехали для оказания правовой помощи, о наличии постановления следственного судьи на проведение обыска, или предъявления документа о предоставлении добровольного согласия на проникновение в помещение Директора Департамента капитального строительства облгосадминистрации Жукова С.Е., последний ни информации не предоставил, после чего покинул помещение Департамента", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Харькове, 6 ноября представил нового главу Харьковской области. Им стал 34-летний адвокат Алексей Кучер.

также OBOZREVATEL писал о том, как Кучер оказался в политике, о его дружбе с соратником Пшонки и любовь к России.

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