"Красному" Харькову пришлось отправить школы на карантин

В Харькове, который попал в "красную" зону карантина из-за роста количества больных коронавирусом, решились на усиление карантина. Например, школы в городе закроют, при этом детские сады продолжат работать.

Соответствующее решение было принято 16 октября на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом информирует официальный сайт Харьковского городского совета.

"Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове остается напряженной. Так, за последние две недели среди жителей города зарегистрировано 5690 случаев COVID-19. Показатель на 100 тыс. населения составил 399, что требует отнесения территории к "красному" уровню эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

Согласно решению, с 00:00 19 октября на территории Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для "красной" зоны, состоящие из таких ограничений:

учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы) прекращают работу;

объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;

спортзалы и фитнес-центры работают при строгом соблюдении санитарных норм;

школьные каникулы начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября;

студенты вузов обучаются дистанционно.

В то же время детские сады, продуктовые магазины и рынки в городе продолжат работу в обычном режиме. Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, ​​останавливать не будут.

Отметим, что на этом заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сначала заявил, мол, школы в продолжат работу, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина, и на каникулы учеников не будут отправлять досрочно.

"По постановлению Кабинета министров и вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 15 октября. – Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают. Каникулы у учащихся начнутся по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, которые обязывают местные власти закрыть школы раньше", – процитировало чиновника издание "Интерфакс-Украина".

Данные по коронавирусу в Харькове и области СНБО

Также Терехов отметил, что спортклубы города смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований – масочный режим, социальная дистанция, наличие дезинфицирующих средств и тому подобное.

Напомним, что Харьков и область лидирует в списке регионов Украины по наибольшему количеству выявленных в сутки случаев COVID-19. Так, 15 октября этот диагноз там подтвердили еще у 544 жителей.

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