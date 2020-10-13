В Харькове, Черновцах и Житомире отказались досрочно отправить школьников на каникулы

Городские власти Харькова, Черновцов и Житомира отказались выполнять рекомендации Министерства образования и науки о досрочных школьных каникулах.

Так, директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко заявила, что рекомендации и.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета о том, чтобы школьники ушли на каникулы с 15 до 30 октября, "пока остаются только рекомендациями", передает "Сніданок з 1+1".

Она подчеркнула: до официального решения Кабинета министров или Министерства образования, харьковские школьники будут учиться в обычном режиме.

По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют". Сейчас из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% всех классов в городе.

В то же время и.о. городского головы Черновцов Василий Продан на своей странице в Facebook также заявил, что город решил не отправлять учеников школ на каникулы с 15 октября. Он объяснил такое решение тем, что в Черновцах нет вспышки коронавируса.

"МОН предоставило рекомендации органам местного самоуправления, в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19, сделать каникулы с 15 по 30 октября. Но учитывая, что в Черновцах такого роста заболеваемости не произошло, я посоветовался с руководителями управления образования Черновицкого городского совета, с директорами крупнейших школ, и мы решили, что и после 15 октября будем работать в обычном режиме, как работаем сегодня. А уже со следующей недели будем принимать решение, идем чуть раньше на каникулы, или не идем", – отметил Продан.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин на брифинге сообщил, что в городе также раньше времени не будут отправлять на осенние каникулы учащихся школ. Планируется, что начнутся каникулы с 22 октября.

По его словам, есть угроза того, что после завершения каникул заболеваемость COVID-19 как раз достигнет своего пика. Вместе с тем за несколько дней до проведения голосования на местных выборах, с 22 октября, школы должны быть освобождены под избирательные участки.

Напомним, что МОН рекомендовало школам провести осенние каникулы с 15 до 30 октября. Во все учреждения общего среднего образования направлено рекомендательное письмо по установлению каникул независимо от того, в какой карантинной зоне находится школа.

Но учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября рекомендовала школам начать каникулы с 15 октября, а вузам – перейти на дистанционную форму обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева решили перенести осенние каникулы из-за выборов 25 октября. Ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября.