В Харькове от коронавируса умерла жена экс-комбата "Слобожанщины"

Виктория Довгань Общество 08:46, 13.10.2020 Обновлено: 08:55, 13.10.2020

В ночь на 13 октября в Харькове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Инна Янголенко – ветеран АТО и жена экс-комбата добровольческого батальона милиции особого назначения "Слобожанщина".

О трагедии рассказала на личной странице в Facebook волонтер Елена Ловчиновская. По ее словам,в 2014 году Янголенко, будучи гражданским человеком, пошла защищать Украину и всегда была рядом с мужем.

Инна Янголенко ушла на войну вслед за мужем.
Facebook Елены Ловчиновской
Инна Янголенко с побратимами из "Слобожанщины".
Facebook Елены Ловчиновской
Жена экс-комбата Янголенко воевала наравне с другими воинами.
Facebook Елены Ловчиновской

"Не побоялась и отправилась с батальоном в АТО. В 2015 машину, в которой находились Андрей и Инна Янголенки, взорвали. Тогда, получив множественные ранения, Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, любящих Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", – рассказала волонтер.

У покойной остался муж, двое сыновей и мать, впрочем Ловчиновская добавила, что смерть женщины стала большой потерей для всей Украины. Поэтому она предложила, чтобы Янголенко как патриотку и защитницу страны похоронили на Аллее Славы.

Инна Янголенко в зоне АТО.
Facebook Елены Ловчиновской
Ветеран Инна Янголенко имела наградное оружие.
Facebook Елены Ловчиновской
Инна Янголенко была настоящим патриотом Украины.
Facebook Елены Ловчиновской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Почаеве на Тернопольщине от пневмонии скончался доктор Иван Венжинович. Именно его портрет появился на билборде с надписью "Спасибо за жизнь!" Коллеги медика рассказали, что он просто сгорел, хотя тест коронавирус не подтвердил.

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