В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни. Фото

Общество 15:27, 7.05.2020

В четверг, 7 мая, утром в Харькове неизвестные осквернили постамент на площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщило управление Национальной полиции в Харьковской области, памятник Героям Небесной Сотни облили белой краской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Постамент Героям Небесной Сотни облили белой краской

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

hk.npu.gov.ua
suspilne.media
suspilne.media

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Киеве неизвестные разгромили мемориал первому погибшему участнику Революции Достоинства Сергею Нигояну.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

"Без усов не узнали": в России опозорились постом о "ветеране" Гитлере

Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

Вторая мировая война – особое преступление Сталина

"Это *опа": Стаховский разнес Усика и пожелал ему "апперкот в голову"