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7 мая • обновлено в 18:38
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В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни. Фото

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В четверг, 7 мая, утром в Харькове неизвестные осквернили постамент на площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщило управление Национальной полиции в Харьковской области, памятник Героям Небесной Сотни облили белой краской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Постамент Героям Небесной Сотни облили белой краской

Постамент Героям Небесной Сотни облили белой краской

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни

hk.npu.gov.ua

В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни
suspilne.media

 

В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни

suspilne.media

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Киеве неизвестные разгромили мемориал первому погибшему участнику Революции Достоинства Сергею Нигояну.

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Место
Украина Харьков
Тег
полиция
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Осквернять памятники - плoxo. А это вообще памятник одураченным людям. И многие из них даже не имели отношения к майдану. Думаю, в данном случае агрессия была направлена не на конкретных лиц, а на майдан как таковой и его катастрофические последствия для Украины
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