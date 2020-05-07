В Харькове осквернили постамент Героям Небесной Сотни. Фото

В четверг, 7 мая, утром в Харькове неизвестные осквернили постамент на площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщило управление Национальной полиции в Харьковской области, памятник Героям Небесной Сотни облили белой краской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Постамент Героям Небесной Сотни облили белой краской

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

hk.npu.gov.ua

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Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Киеве неизвестные разгромили мемориал первому погибшему участнику Революции Достоинства Сергею Нигояну.

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