В Харькове опять пропала девочка: ищут вторые сутки

В Харькове разыскивают 16-летнюю Анну Фесун, которая пропала 28 апреля.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Переслано из ХС/Харьков". Отмечается, что последний раз ребенка видели в районе Харьковского тракторного завода.

"Пропала девочка. Вдруг кто видел, позвоните по указанному номеру 0931333471", – сказано в сообщении.

В Харькове исчезла 16-летняя Анна Фесун

Отметим, ранее в Золочевском районе Харьковской области организовали спецоперацию по поиску 6-летней Милены Шевелевой, которая 26 апреля пропала в селе Сосновка. Позже ее нашли мертвой в 8 км от дома. OBOZREVATEL сообщал новые подробности о погибшей девочке.

В Харькове исчезла 16-летняя Анна Фесун

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине полиция разыскивала 15-летнюю Екатерину Николаеву и 16-летнего Евгения Касинского. Дети учатся в одной школе.

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