В Харькове областная больница переполнена больными COVID-19

В Харьковской областной инфекционной больнице не хватает мест для новых пациентов. За прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 – госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. Чиновники связывают увеличение числа больных в области с большим количеством проводимых тестирований на COVID-19.

"На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них – на инвазивной поддержке, другие – в кислородной маске", – сказал исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.

В связи с переполненностью областной больницы, больных коронавирусом будет принимать детская больница.

"На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки", – отметили Бондарчук.

Также сейчас рассматривается проект открытия второго реанимационного отделения во взрослой инфекционной больнице на 20 коек.

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