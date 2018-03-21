В Харькове няня избила ребенка с ДЦП: появились данные о состоянии девочки

В Харькове девочка, страдающая детским церебральным параличом, после избиения няни получила легкие травмы. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Мама пострадавшего ребенка Лариса Сандеви утверждает, что состояние здоровья ее дочери Валерии ухудшилось. По словам женщины, девочка уже не такая активная. Если раньше Лера была общительной, то сейчас она чаще всего спит, сообщает NewsRoom.

"Результаты экспертизы уже готовы, но мы с ними не согласны. По заключению судмедэксперта, у Леры легкие телесные повреждения. Прокурор намерен пересмотреть видео и, может быть, появится еще одна статья. Но для этого мой адвокат должна принести результаты дообследования, которые мы сделали в неотложке", - поделилась Сандеви.

Также женщина добавила, что ее дочь обследовали хирург, нейрохирург и травматолог. Медики выявили у Валерии ушибы затылочной кости и грудной клетки. В дальнейшем девочка пройдет электроэнцефалограмму, которая должна показать, почему у нее не проходит отек затылка.

"У дочери на выходных сильно болела голова, появились синяки под глазами и посинела носогубка. Если результаты обследования будут плохие, нам придется делать МРТ, а это не желательно, так как у дочери скоро операция", - говорит Лариса.

Также женщина поделилась, что адвокат и прокурор не разрешили прочитать показания няни, ссылаясь на то, что Лариса еще не пришла в себя.

Из слов юриста, сиделка рассказала следователю о проблемах со здоровьем, а также о том, что Сандеви не отпускала ее на обследования. До этого женщина переболела гайморитом, после которого у нее появились осложнения.

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