В Харькове начали готовиться к прощанию с погибшими в Ан-26. Фото и видео
В центре Харькова 5 октября военные начали репетировать церемонию прощания с курсантами и членами экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.
Как сообщают местные Telegram-каналы "ХС Харьков" и "ВЕХА (Харьков)", траурное мероприятие пройдет на Площади Свободы. На кадрах видно, как защитники выстроились по ее периметру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным "Суспільного", чтобы отдать дань памяти погибшим, должен приехать президент Владимир Зеленский. Также в церемонии примет участие военный оркестр, несколько тысяч военнослужащих и авиация.
Предварительно прощание с погибшими в авиакатастрофе запланировано на 10:00 6 октября. После этого жертв трагедии отвезут в их родные города и села.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла 25 сентября в 20:45. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Позже вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.