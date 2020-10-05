В Харькове начали готовиться к прощанию с погибшими в Ан-26. Фото и видео

Виктория Довгань Общество 10:37, 5.10.2020 Обновлено: 11:54, 5.10.2020

В центре Харькова 5 октября военные начали репетировать церемонию прощания с курсантами и членами экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщают местные Telegram-каналы "ХС Харьков" и "ВЕХА (Харьков)", траурное мероприятие пройдет на Площади Свободы. На кадрах видно, как защитники выстроились по ее периметру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Репетиция церемонии прощания с жертвами катастрофы Ан-26.
Telegram-канал "ХС Харьков"

По данным "Суспільного", чтобы отдать дань памяти погибшим, должен приехать президент Владимир Зеленский. Также в церемонии примет участие военный оркестр, несколько тысяч военнослужащих и авиация.

Предварительно прощание с погибшими в авиакатастрофе запланировано на 10:00 6 октября. После этого жертв трагедии отвезут в их родные города и села.

Проститься с погибшими в Ан-26 должен приехать Зеленский.
"Суспільне Харків"
В мероприятии примет участие военный оркестр ВСУ.
"Суспільне Харків"
На Площади Свободы выстроились сотни курсантов ХУВС.
"Суспільне Харків"

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