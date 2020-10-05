В Харькове начали готовиться к прощанию с погибшими в Ан-26. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
9,3 т.

  • Защитников проведут в последний путь на Площади Свободы

  • После траурного мероприятия жертв катастрофы отвезут в родные города и села

  • 2 октября закончили проводить ДНК-экспертизы тел всех курсантов и военнослужащих, которые были в самолете

В Харькове начали репетицию прощания с погибшими в Ан-26

В центре Харькова 5 октября военные начали репетировать церемонию прощания с курсантами и членами экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщают местные Telegram-каналы "ХС Харьков" и "ВЕХА (Харьков)", траурное мероприятие пройдет на Площади Свободы. На кадрах видно, как защитники выстроились по ее периметру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Репетиция церемонии прощания с жертвами катастрофы Ан-26.

По данным "Суспільного", чтобы отдать дань памяти погибшим, должен приехать президент Владимир Зеленский. Также в церемонии примет участие военный оркестр, несколько тысяч военнослужащих и авиация.

Предварительно прощание с погибшими в авиакатастрофе запланировано на 10:00 6 октября. После этого жертв трагедии отвезут в их родные города и села.

Проститься с погибшими в Ан-26 должен приехать Зеленский.
В мероприятии примет участие военный оркестр ВСУ.
На Площади Свободы выстроились сотни курсантов ХУВС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаХарьков Крушение Ан-26 в Чугуеве