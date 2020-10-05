В Харькове начали готовиться к прощанию с погибшими в Ан-26. Фото и видео

В центре Харькова 5 октября военные начали репетировать церемонию прощания с курсантами и членами экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщают местные Telegram-каналы "ХС Харьков" и "ВЕХА (Харьков)", траурное мероприятие пройдет на Площади Свободы. На кадрах видно, как защитники выстроились по ее периметру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным "Суспільного", чтобы отдать дань памяти погибшим, должен приехать президент Владимир Зеленский. Также в церемонии примет участие военный оркестр, несколько тысяч военнослужащих и авиация.

Предварительно прощание с погибшими в авиакатастрофе запланировано на 10:00 6 октября. После этого жертв трагедии отвезут в их родные города и села.

Как сообщал OBOZREVATEL: