В Украине прошли первые похороны членов экипажа Ан-26

В Харькове и области, а также на Полтавщине похоронили восемь членов экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщается на местном Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)", могилы штурмана Алексея Остапенко и бортмеханика Олега Широчука продолжат Аллею Славы. По словам очевидцев, чтобы почтить память летчиков, туда пришло множество харьковчан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гробы Героев привезли на Аллею Героев. Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)"

Двоих членов экипажа Ан-26 похоронили на кладбище в Харькове. Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)"

Капитану Алексею Остапенко было 28 лет. После рокового полета харьковчанин должен был получить квалификацию первого класса.

А 40-летний прапорщик Олег Широчук занимал должность старшего бортового механика учебной авиационной бригады. Он был уроженцем Любомля Волынской области, но вместе с женой и сыном жил в Харькове.

Второго штурмана Дмитрия Добрелю похоронили на кладбище №8 (Лысая гора), курсанта Артема Дудлу – на кладбище №17 (Окружная дорога).

Тела Богдана Кишени, Евгения Иванова и Ашрафа Мсуя после церемонии прощания доставили в Чугуев и похоронили на местных кладбищах.

Прощание с Евгением Ивановым прошло на территории храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Похоронили погибшего в авиакатастрофе на Преображенском кладбище.

Андрея Роспотнюка, 21-летнего курсанта ХУВС, провели в последний путь в родном Миргороде. После отпевания в церкви Иоанна Богослова и прощания на центральной площади города траурное шествие отправилось на кладбище, где Андрея похоронили на Аллее Героев.

По воспоминаниям друзей детства и соседей, Андрей запомнился им как живой и любознательный мальчик. Об этом написало местное издание myrgorod.pl.ua.

"Он очень рано повзрослел. Хотя и воспитывала его мама Ольга Юрьевна, но главным авторитетом для парня был его дедушка Юрий Петрович. От него Андрей принял целеустремленность и добросовестность, дисциплинированность и острое чувство справедливости", – рассказала жительница дома, где прошло детство Андрея, Наталья.

Богатый жизненный и военный опыт не только дедушки были для Андрея примером для подражания. Стать летчиком побудила и семейная традиция, которую продолжила мама. Она проходила службу и служит до сих пор в авиационной бригаде тактической авиации ПВК "Центр".

Поэтому после окончания 9 класса парень сделал первый шаг в небо, вступив в Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Траурное шествие отправилось на кладбище. kolo.news

Прощание с Андреем Росподнюком в Миргороде. kolo.news

Церемония прощания на центральной площади города. kolo.news

Андрей имел успехи в овладении знаниями и навыками военного дела. Свой талант и совесть он направил именно на профильные предметы, чтобы вступить в Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Поэтому очередную ступень к цели будущий военный авиатор преодолел без особых препятствий – в июле 2017 года с гордостью надел униформу курсанта.

"Когда Андрей приезжал в отпуск домой, то заряжал всех своей энергетикой и позитивом. Веселый, общительный, всегда находил нужные слова для поддержки, был готов без колебаний прийти на помощь в трудную минуту. О своей будущей профессии рассказывал с восторгом, а небо любил, как девушку", – рассказала его бывшая одноклассница Ирина.

Telegram-канал ВЕХА опубликовал видео, снятое в Купянске Харьковской области, на котром колонна в сопровождении полиции везет хоронить одного из погибших в авиакатастрофе.

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