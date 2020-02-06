В Харькове мужчина по-зверски избил пассажира троллейбуса и вышвырнул его в окно. Жуткое видео

В Харькове в троллейбусе произошел конфликт в компании пьяных пассажиров, в результате чего пострадали несколько человек. Одного из пассажиров выбросили из салона транспорта.

Как пишет "Свідок", инцидент произошел 4 февраля. В соцсетях распространяли информацию о том, что один из пострадавших умер, однако в полиции этот факт не подтвердили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как выяснилось, на одной из остановок в троллейбус зашла компания подвыпивших мужчин. В какой-то момент двое из них стали спорить между собой, а затем начали драться. Успокоил молодых людей их же товарищ – одного он избил и вытолкал из салона, а второго "отключил" на месте.

Со слов кондуктора троллейбуса, мужчина был жив, его вытащили из троллейбуса товарищи.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, на место инцидента выезжал наряд патрульных, которые никого не нашли на месте драки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 7 января группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину. Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине.

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