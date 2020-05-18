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18 мая • обновлено в 12:55
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В Харькове медики устроили бунт из-за невыплаты обещанных зарплат: видео протестов

2.9т
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В Харькове у первой подстанции скорой помощи в понедельник, 18 мая, прошла акция протеста медработников.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВЕХА (Харьков)ДОМА, опубликовав соответствующие фото и видео. Врачи и водители "скорой помощи" требовали обеспечить им средства защиты для работы с пациентами, инфицированными коронавирусом.

Сотрудники жаловались на то, что, несмотря на обещания власти выплатить надбавки, их зарплата в марте не увеличилась. Некоторые сообщают, что получили даже меньше обычного.

В Харькове медики устроили бунт из-за невыплаты обещанных зарплат

Telegram/ВЕХА (Харьков)ДОМА

По словам директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, 300% получат только те, кто работал с подтвержденными случаями COVID19. Сейчас надбавки выплатили только 10% сотрудников. Это 244 человека.

Отметим, что акция была анонсирована заранее. Однако Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф опроверг информацию о том, что на 18 мая планируется забастовка врачей скорой помощи. Опровержение было опубликовано на официальной странице центра 17 мая в Facebook.

В нем сотрудники центра заявили, что никакой акции не планируют, а тех кто вышел сегодня утром на митинг назвали "псевдо-активистами".

Как сообщал OBOZREVATEL, весь коллектив медиков Винницкой районной больницы утром 4 мая вышел на протест из-за несдержанного обещания власти о выплате 300% надбавок за работу с больными коронавирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
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