В Харькове люди не смогли проголосовать из-за замотанных скотчем кабинок

Борис Бондарь Общество 18:33, 25.10.2020 Обновлено: 19:26, 25.10.2020

На одном из избирательных участков в Харькове люди не смогли дождаться очереди и уходили, поскольку из шести кабинок для голосования работало только две.

Об этом в чат Обозреватель в Telegram сообщила избирательница из Харькова Марина Бабич. По ее словам, поломанные кабинки пытались ремонтировать скотчем.

"Город Харьков, участок №631254 – из шести кабинок работают 2! Другие поломаны, их склеивают скотчем к которому липнут бюллетени. Очередь из 6 человек стояла 60 минут, пока под крики "позор!" не вышла госпожа председатель с рассказам о пенсионерах, которые якобы поломали все кабинки", – рассказала Бабич.

По ее словам, большое количество избирателей просто разошлось, потому что неизвестно было сколько им еще пришлось бы ждать, чтобы проголосовать.

Поломанные кабинки ремонтировали скотчем
Марина Бабич
К скотчу прилипали бюллетени
Марина Бабич
На участке №631254 работали только 2 кабинки из 6
Марина Бабич

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире на местных выборах-2020 "креативно" подошли к созданию кабинок для голосования, сделав их из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.

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