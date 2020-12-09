В Харькове копы застряли на дороге из-за украденной крышки от люка. Фото

В Харькове автомобиль полиции застрял колесом в открытом люке, крышку с которого в городе украли еще полтора года назад.

Курьезный инцидент произошел на улице Текстильной 8 декабря. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что правоохранители на Renault Kangoo пытались объехать прорыв, который работники водоканала не могут починить уже в течение недели.

"Копы въехали в яму, где полгода назад украли люк. Лучший город в лучшем виде", – констатируют в сообщении.

Полицейское авто застряло в люке

По словам харьковчан, люк на месте прорыва украли еще полтора года назад

Инцидент с полицейским авто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре местные жители слепили из снега полицейские авто "Приус" и "Гелендваген", нанеся краской аббревиатуру "АУЕ". В сети из-за этого инцидента возник скандал.