В Харькове из-за COVID-19 на самоизоляцию отправили целый хор

Ольга Липич Общество 12:20, 12.08.2020 Обновлено: 12:32, 12.08.2020

В театре оперы и балета Харькова зафиксировали вспышку коронавируса: COVID-19 обнаружили сразу у шести хористов.

Как сообщает ТСН.Ранок, все инфицированные находятся дома на самоизоляции – они чувствуют себя хорошо и консультируются с семейным врачом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Лишь один из больных имел пневмонию, но сейчас его состояние улучшилось.

В театре уже установили круг лиц, с которыми общались инфицированные. Домой отправили весь хор –75 человек.

Из-за вспышки вируса концерты хоровой музыки, которые проходили под открытым небом, теперь отменены. Зато артисты балета и оркестр на уличной сцене выступят и в дальнейшем. Там пока одного больного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 12 августа, в Украине официально подтверждены 84 548 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 433 – обнаружены за прошедшие сутки.

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