В Харькове и на Сумщине выпал первый снег. Фото и видео

Мирослав Семенюк Общество 12:44, 15.11.2020 Обновлено: 12:45, 15.11.2020

В Харькове и Шостке Сумской области 15 ноября выпал первый снег.

Как сообщают местные Telegram-каналы, снег преимущественно мокрый, но довольно обильный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дети на улице уже начали лепить первых снеговиков.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Температура воздуха 15 ноября – ночью 1...6 градусов мороза, днем 0...5 градусов тепла; 16 ноября – ночью 0...5 градусов мороза, днем -3...+2 градуса.

В течение 17-19 ноября ожидается снижение температуры вследствие поступления арктического воздуха с востока.

В Харькове выпал первый снег
Telegram "Харьков 1654"
Снег преимущественно мокрый, но достаточно обильный
tsn.ua
Шостку засыпало снегом
tsn.ua
Температура воздуха колеблется от 0 до +1 градуса
tsn.ua
Дети на улице уже начали лепить первых снеговиков
tsn.ua
Снегопад продолжится 16 ноября
tsn.ua
Снег умеренный со слабой метелью
Facebook Игоря Кибальчича
Погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона
Facebook Игоря Кибальчича
Циклон постепенно смещается с Беларуси на левобережную часть Украины
Facebook Игоря Кибальчича

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".

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