В Харькове девушка разбила элитный Porsche: фото и видео эпического ДТП

Кирилл Лютый Общество 17:25, 17.05.2020 Обновлено: 21:48, 17.05.2020

В Харькове девушка устроила ДТП на элитном желтом Porsche.

Как сказано в Telegram-канале "Харьков 1654", авария произошла днем в воскресенье, 17 мая.

Девушка на спорткаре снесла дорожный знак на проспекте Правды за зданием Госпрома, разбив переднюю часть автомобиля.

При этом в результате ДТП никто не пострадал. Подробности происшествия устанавливает полиция.

В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Харькове девушка разбила Porsche
Telegram-канал "Харьков 1654"

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Винницкой области пьяная женщина на Opel Vectra наехала на велосипедистку и двух ее малолетних детей, а также снесла цементный забор.

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