В Харькове девушка на джипе слетела в реку: эпичные кадры окрестили "фото года"

Марина Лисничук Общество 14:30, 20.10.2020 Обновлено: 15:04, 20.10.2020

В Харькове на Набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и упала в реку. К счастью, она осталась жива – оказавшись в воде, водитель смогла выбраться из салона и вылезла на крышу авто.

Так девушка просидела до приезда спасателей и скорой. Очевидцы сняли происходящее и выложили в сеть много кадров курьезного ДТП, которые уже успели стать мемами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Так много вопросов и так мало ответов: на Шевченко перед Горбатым мостом девушка улетела в реку", – прокомментировали событие на странице "Автоновости Харьков" в Instagram.

Девушка на авто снесла ограждение на Набережной в Харькове

Отмечается, что на место прибыла скорая помощь и спасатели. Девушку достали из реки и оказали первую помощь. Известно, что угрозы ее жизни нет, в результате ДТП она отделалась легким испугом.

В результате ДТП авто KIA оказалось в воде, а его водитель смогла выбраться

Сотрудники правоохранительных органов пока не прокомментировали эту ситуацию. Тем временем в различных соцсообществах начали шутить по поводу случившегося.

Снимок девушки на крыше авто назвали "фото года"

Так, снимок девушки на крыше авто окрестили фотографией не только дня или месяца, а даже года. Кроме этого, пользователи сети придумали к кадрам предыстории и ироничные мемы.

Девушку и авто достали из реки после ДТП
Мем по инциденту в Харькове
Мем относительно инцидента
Мем из соцсетей
Комментарий об инциденте
Facebook Nataliia Popova
Скриншот
Telegram-канал "Харьков LIVE"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Харькова водитель Porsche Cayenne буквально вылетел на бетонный забор с клумбой, разгромив его и авто. По словам очевидцев, мужчина за рулем был очень пьяный.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В "красном" Харькове устроили бал без масок для студентов из 9 вузов. Фото

Зеленский назвал условия возвращения к жесткому карантину в Украине

Зеленского окружает много людей, которые работают на Россию, – Смешко

Офис Зеленского – о запрете книги "Дело Василия Стуса": удивлены, но независимость судов под сомнение не ставим

Зеленский объяснил, что принесет Донбассу свободная экономическая зона