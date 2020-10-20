В Харькове девушка на джипе слетела в реку: эпичные кадры окрестили "фото года"

В Харькове на Набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и упала в реку. К счастью, она осталась жива – оказавшись в воде, водитель смогла выбраться из салона и вылезла на крышу авто.

Так девушка просидела до приезда спасателей и скорой. Очевидцы сняли происходящее и выложили в сеть много кадров с курьезной ДТП, которые уже успели стать мемами (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Так много вопросов и так мало ответов: на Шевченко перед Горбатым мостом девушка улетела в реку", – прокомментировали событие на странице "Автоновости Харьков" в Instagram.

Отмечается, что на место прибыла скорая помощь и спасатели. Девушку достали из реки и оказали первую помощь. Известно, что угрозы ее жизни нет, в результате ДТП она отделалась легким испугом.

Сотрудники правоохранительных органов пока не прокомментировали эту ситуацию. Тем временем в различных соцсообществах очевидцы и не только начали шутить по поводу случившегося.

Так, снимок девушки на крыше авто окрестили "фотографией года", а также придумали к кадрам предыстории и ироничные мемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Харькова водитель Porsche Cayenne буквально вылетел на бетонный забор с клумбой, разгромив его и авто. По словам очевидцев, мужчина за рулем был очень пьяный.