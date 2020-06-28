В Харькове четверо полицейских не смогли задержать хулиганов: видео фиаско попало в сеть

В Харькове четверо патрульных полицейских не смогли задержать мужчин, которые нарушали общественное спокойствие.

Как пишет Telegram-канал "ХС | Харьков", во дворе в микрорайоне Салтовка компания иностранцев шумела и газовала автомобилем на еврономерах, жильцы вызвали полицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Слово за слово, и полицейские начали задерживать одного из мужчин, потащив его в патрульное авто. Но к нему на подмогу бросилась женщина и его товарищ. Они вырвались и сбежали, оставив свою машину.

"Очередное фиаско патрульной полиции", – говорится в комментарии к видео.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Вараш Ривненской области экипаж патрульной полиции применил оружие и спецсредства во время спора с местными жителями.