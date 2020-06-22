В Харькове больница решила приобрести два авто за почти миллион гривен

Харьковская городская больница № 27 в разгар пандемии коронавируса объявила аукцион на покупку двух автомобилей Suzuki SX4 2020 выпуска, за которые готова заплатить около 1 миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro сообщил "Харьковский антикоррупционный центр" в Facebook. В учреждении отметили, что аукцион планируют провести 6 июля текущего года. А поставку фирма-победитель должна осуществить до конца лета.

"Больнице понадобились сразу две новые машины Suzuki SX4. 2020 года выпуска. Одна машина обойдется больницы примерно в 490 тыс. Аукцион состоится 6 июля", – сказано в сообщении.

По информации издания, похожий автомобиль в автосалоне Харькова можно приобрести за 455 500 гривен.

В то же время, как отмечают в заметке, городская больница №27 в начале июня закупила 40 экспресс-тестов для определения коронавируса стоимостью 230 гривен за единицу.

"Кто-то во времена коронавируса пытается купить аппараты искусственной вентиляции легких, а кто-то – Suzuki SX4", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" попал в скандал с закупкой у российского производителя запчасти к скоростемеру на 5,9 млн гривен.