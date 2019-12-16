Главная Новости
16 декабря • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Харьков потрясла смерть 19-летней Алины Приходько: она так и не вышла из комы после инсульта

1.5т
Читать материал на украинском

В понедельник, 16 декабря, в Харькове скончалась 19-летняя Алина Приходько, которая после инсульта впала в кому из-за халатности врачей.

Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. Подробности трагедии пока неизвестны.

Отметим, Алина 9 дней находилась в коме. Изначально врачи предположили, что у девушки передозировка наркотиками, проигнорировав редкий для молодежи диагноз. На следующий день после госпитализации ее прооперировали, однако спасти харьковчанку не удалось.

Новости
Сердце не выдержало: девушка из Запорожья, которую поджег любимый, умерла
В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько

В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько

Facebook Харьков 1654

В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько

В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько

Facebook Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, Алине Приходько стало плохо 8 декабря во время катания на катке. У девушки резко заболела голова, однако в больнице сделать МРТ только спустя 12 часов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги