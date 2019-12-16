Харьков потрясла смерть 19-летней Алины Приходько: она так и не вышла из комы после инсульта

В понедельник, 16 декабря, в Харькове скончалась 19-летняя Алина Приходько, которая после инсульта впала в кому из-за халатности врачей.

Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. Подробности трагедии пока неизвестны.

Отметим, Алина 9 дней находилась в коме. Изначально врачи предположили, что у девушки передозировка наркотиками, проигнорировав редкий для молодежи диагноз. На следующий день после госпитализации ее прооперировали, однако спасти харьковчанку не удалось.

В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько Facebook Харьков 1654

В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько Facebook Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, Алине Приходько стало плохо 8 декабря во время катания на катке. У девушки резко заболела голова, однако в больнице сделать МРТ только спустя 12 часов.

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