В Харькове активисты пожаловались на продажу пива "из СССР". Фото

Виктория Довгань Общество 20:28, 6.11.2020 Обновлено: 20:41, 6.11.2020

В одном из супермаркетов Харькова заметили продажу пива "Жигулевское" со "знаком качества СССР". Его якобы производит местная пивоварня.

Фото товара, который возмутил людей, обнародовали на Telegram-канале "Декоммунизация. Украина". Авторы сообщения отметили, что уже пожаловались на нарушение национального законодательства.

В Харькове продавали пиво со знаком качества СССР.
Telegram-канал "Декоммунизация. Украина"

"Недавно харьковская пивоварня "Тандем" начала выпускать пиво с так называемым знаком качества "СССР". Отправили обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы те разъяснили пивоварне незаконность подобных нововведений", – отметили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская торговая марка "Помидора" попала в скандал после того, как ее продукция с серпом и молотом оказалась в одной из столовых воинской части.

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