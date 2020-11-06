В Харькове активисты пожаловались на продажу пива "из СССР". Фото

В одном из супермаркетов Харькова заметили продажу пива "Жигулевское" со "знаком качества СССР". Его якобы производит местная пивоварня.

Фото товара, который возмутил людей, обнародовали на Telegram-канале "Декоммунизация. Украина". Авторы сообщения отметили, что уже пожаловались на нарушение национального законодательства.

"Недавно харьковская пивоварня "Тандем" начала выпускать пиво с так называемым знаком качества "СССР". Отправили обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы те разъяснили пивоварне незаконность подобных нововведений", – отметили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская торговая марка "Помидора" попала в скандал после того, как ее продукция с серпом и молотом оказалась в одной из столовых воинской части.