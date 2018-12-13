''В Хабаровске будет Бандера'': Вятрович затроллил россиян из-за ''украинского'' аэропорта

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович ярко прокомментировал предложение жителей российского Пскова назвать местный аэропорт именем киевской княгини Ольги.

По его словам, он полностью поддерживает это решение, ведь в ХХІ веке Россия не может красть чужую историю. К тому же, ее существование в качестве империи подходит к концу. Такое заявление Вятрович сделал в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Вятрович Styler RBC - РБК-Украина

Более того, глава Института национальной памяти выразил надежду на то, что переименованием аэропорта в Пскове и установкой памятника Владимиру Великому в Москве экспансия украинской истории в России не ограничится. Он допустил такое развитие событий, при котором в стране-агрессоре появятся даже памятнику лидеру ОУН Степану Бандере.

"В Москве уже будет один украинский памятник, в Пскове будет украинский памятник. Может, когда-то появятся и другие деятели украинской истории. Может, когда-то в Хабаровске будет памятник Степану Бандере. Я убежден, что время, когда Россия могла переписывать историю и прихватизировать ее, уже закончилось. Российская империя, по сути, начиналась с кражи истории Руси. Но, наверное, уже Российская империя заканчивается, и заканчиваются ее возможности для таких злоупотреблений с историей", — сказал Вятрович.

Памятник княгине Ольге в Киеве vkieve.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции заявил, что Ярослав Мудрый якобы был "русским князем". Кроме того, он вспомнил и его дочь Анну Ярославну, которая была королевой Франции, также уверяя, что она имела российское происхождение.

Напомним, что памятник крестителю Киевской Руси Владимиру Великому Путин и Патриарх Кирилл открыли еще в ноябре 2016 года. На церемонии президент РФ заявил, что князь заложил нравственные ценностные основы русского народа.