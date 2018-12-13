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''В Хабаровске будет Бандера'': Вятрович затроллил россиян из-за ''украинского'' аэропорта

1.2тЧитать материал на украинском

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович ярко прокомментировал предложение жителей российского Пскова назвать местный аэропорт именем киевской княгини Ольги.

По его словам, он полностью поддерживает это решение, ведь в ХХІ веке Россия не может красть чужую историю. К тому же, ее существование в качестве империи подходит к концу. Такое заявление Вятрович сделал в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Styler RBC - РБК-Украина

Более того, глава Института национальной памяти выразил надежду на то, что переименованием аэропорта в Пскове и установкой памятника Владимиру Великому в Москве экспансия украинской истории в России не ограничится. Он допустил такое развитие событий, при котором в стране-агрессоре появятся даже памятнику лидеру ОУН Степану Бандере.

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"В Москве уже будет один украинский памятник, в Пскове будет украинский памятник. Может, когда-то появятся и другие деятели украинской истории. Может, когда-то в Хабаровске будет памятник Степану Бандере. Я убежден, что время, когда Россия могла переписывать историю и прихватизировать ее, уже закончилось. Российская империя, по сути, начиналась с кражи истории Руси. Но, наверное, уже Российская империя заканчивается, и заканчиваются ее возможности для таких злоупотреблений с историей", — сказал Вятрович.

Памятник княгине Ольге в Киеве

Памятник княгине Ольге в Киеве

vkieve.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции заявил, что Ярослав Мудрый якобы был "русским князем". Кроме того, он вспомнил и его дочь Анну Ярославну, которая была королевой Франции, также уверяя, что она имела российское происхождение.

Напомним, что памятник крестителю Киевской Руси Владимиру Великому Путин и Патриарх Кирилл открыли еще в ноябре 2016 года. На церемонии президент РФ заявил, что князь заложил нравственные ценностные основы русского народа.

Персоны
Владимир ВятровичСтепан Бандера
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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