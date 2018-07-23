В Греции арестовали более 150 украинцев: раскрыта крупная схема обмана заробитчан

В тюрьмах Греции сейчас пребывает 161 гражданин Украины, 112 из которых обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, украинцы стали жертвами обмана работодателей.

"Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами", - рассказала она в Facebook.

Денисова отметила, что на такую ​​нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. Морякам обещают официальное трудоустройство и работу по контракту. Однако буквально через несколько месяцев они оказываются в греческих тюрьмах, где регулярно нарушаются права задержанных.

"Переводчики, которых предоставляют нашим гражданам, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками. То есть, полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении", - рассказала Денисова.

"Хотя Украина и Греческая Республика являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми. Статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением. То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков. Учитывая это, призываю к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеюсь, что вместе нам удастся вернуть домой украинских граждан", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы начали массово эмигрировать в еще одну страну ЕС.