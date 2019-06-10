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В ГПУ резко ответили на нападки пресс-секретаря Зеленского по поводу Бойко и Медведчука

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В Генеральной прокуратуре ответили на призыв открыть уголовные дела на основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука за визиты в Москву.

Так, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган отреагировала в Facebook на гневное заявление своей коллеги из Администрации президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

"Пресс-секретарь президента должна бы знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", – написала она.

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Юлия Мендель

Юлия Мендель

Сарган также подчеркнула, что ГПУ с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор Юлий Луценко уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме. Пресс-секретарь Луценко опубликовала соответствующий документ.

Письмо Луценко Баканову

Письмо Луценко Баканову

Facebook Ларисы Сарган

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно, возмутительный феномен воюющей страны", – добавила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что чтобы положить этому конец, ГПУ предлагает принять закон о коллаборантстве.

"Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", – резюмировала она.

Напомним, спор разгорелся из-за того, что ГПУ зарегистрировала три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 июня Генеральная прокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

  • Также дело завели из-за призывов запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе.

  • В тот же день украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Персоны
Юлия МендельЛариса СарганВладимир ЗеленскийЮрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
ГПУ
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