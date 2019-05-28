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Врачебная ошибка: Соколова поделилась деталями страшной болезни

1.8тЧитать материал на украинском

Ведущей Янине Соколовой, которая пережила рак, изначально поставили неверный диагноз из-за неграмотно сделанного анализа в государственной клинике.

О том, что пришлось пережить до того, как выяснилось, что у нее рак, Соколова рассказала "КП в Украине". В государственной клинике журналистку лечили от поликистоза.

"В июле прошлого года на Одесском кинофестивале вдруг почувствовала — со мной что-то не так. Заметила симптомы, натолкнувшие на мысль - нужно срочно обратиться к врачу. Диагноз называть не хочу — это очень личная вещь. Вернулась в Киев, пошла на прием в больницу — поставили диагноз "поликистоз, гормональный сбой" и назначили микрооперацию. Прооперировали. После сделали анализ тканей и начали лечение, которое стабилизировало бы мое состояние, вернуло в прежнюю форму", — сообщила она.

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После двух месяцев лечения, вновь возникли те же подозрительные симптомы.

"Я вновь обратилась к врачу, и мне сказали, что, возможно, не до конца все сделали, поэтому нужно повторно провести операцию. Ну хорошо. Сделали ту же самую процедуру. На этот раз я решила сдать анализ в частной клинике, до этого проводили их в государственной. И вот приходит мне на почту результат, я "загуглила" те словосочетания, которые были в заключении. И поняла: это рак", — добавила Соколова.

После этого ведущая позвонила врачу и диагноз подтвердился.

"Мы стали разбираться в том, как долго у меня рак. И выяснили — он обнаружился уже при первом анализе (в государственной клинике. — Ред.), который сделали неграмотно. Если бы у меня хватило душевных сил, я бы привлекла их к криминальной ответственности. Поэтому людям, которые делают анализы в муниципальных больницах, стоит перепроверять их еще в какой-то частной лаборатории", — посоветовала Соколова.

Янина Соколова пережила рак

Янина Соколова пережила рак

ФБ Соколовой

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая популярная украинская журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак. Всего 7 месяцев тому стало известно о диагнозе.

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Тема
Борьба с онкологией
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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